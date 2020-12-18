التعليم: التقديم للمنحة المجانية في المجموعة الطبية مستمر حتى هذا الموعد

2020/12/18 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان رسمي/

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التقديم الى المنحة المجانية للقبول في المجموعة الطبية (الطب، طب الأسنان، صيدلة) في الجامعات والكليات الأهلية يستمر الى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الاثنين الموافق 21/12/2020.

بوابة التقديم: (www.pe-gate.org)

دائرة العلاقات والاعلام

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

18 كانون الاول2020

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