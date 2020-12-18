هل أصبح الموضوع جديًا؟.. المالية النيابية تنقل “توجهًا خطيرًا” سيقوم به البنك المركزي رسميًا بشأن سعر الدولار

2020/12/18 | 10:54 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، أن البنك المركزي سيرفع سعر الدولار مقابل الدينار، بدايةً من يوم الأحد المقبل ليصل سعر 100 دولار إلى 145 ألف دينار.

واستضافت اللجنة المالية يوم امس الخميس، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، لبحث الازمة الاقتصادية وتداعيات ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة على الوضع السوق العراقي.

ونقلت شبكة روداوو الكردية، عن كوجر قوله، إن “محافظ البنك المركزي أبلغ اللجنة برفع سعر الدولار مطلع الأسبوع المقبل بناء على مقترح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”.

وفي السياق، أكد وكيل وزير المالية العراقي الأسبق، فاضل نبي ى أن البنك المركزي قرر رفع سعر بيع الدولار الواحد إلى 1450 دينار عراقي.

وأوضح أن سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية سيصل إلى 1600 دينار للدولار، أي 160 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.

وحالياً يبيع البنك المركزي العراقي الدولار بـ1190 دينار، وعزا فاضل نبي هبوط قيمة العملة العراقية أمام الدولار إلى المصارف وتجار العملة الذين يعملون على رفع سعر الدولار من أجل تحقيق الأرباح.

واستبعد وكيل وزير المالية العراقي الأسبق، انخفاض سعر الدولار إلى ما كان عليه سابقاً.

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