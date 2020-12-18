خبير اقتصادي: العراق مقبل على كارثة اقتصادية بسبب استمرار ارتفاع صرف الدولار

2020/12/18 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين الخبير الاقتصادي، احسان الكناني، ان الحكومة ستدخل البلد في كارثة اقتصادية، بسبب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار من دون سيطرة الحكومة، لافتا الى ان اطرافا سياسية تعيق السيطرة على سعر الصرف.وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “سعر صرف الدولار تسيطر عليه مصارف خاصة تمتلك مبالغ كبيرة وتعمل بمزاد العملة ولا تخضع لضوابط البنك المركزي”.واضاف ان “بعض الاطراف السياسية تسيطر على المصارف الاهلية وتسيطر على سعر صرف الدولار، كما ان نفوذها قد يعيق فرض الرقابة او السيطرة من قبل البنك المركزي على باقي المصارف”.واكد ان “تجاهل الحكومة لهذا الارتفاع في سعر الصرف سيدخل البلد في كارثة اقتصادية، خاصة ان العراق يستورد كل شيء موجود في الاسواق ولايعتمد على صناعة وطنية مطلقا”.



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