التعليم: استمرار التقديم على المنحة المجانية للمجموعة الطبية حتى الإثنين المقبل

2020/12/18 | 11:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، عن استمرار التقديم الى المنحة المجانية في المجموعة الطبية حتى يوم الاثنين المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 كانون الاول 2020)، إن "التقديم الى المنحة المجانية للقبول في المجموعة الطبية (الطب، طب الأسنان، الصيدلة) في الجامعات والكليات الأهلية يستمر الى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الاثنين الموافق 21/12/2020".

واشارت الوزارة الى انه، يمكن التقديم عبر الرابط التالي: اضغط هنا

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