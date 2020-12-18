2020/12/18 | 11:06 - المصدر: سفن سكاي

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أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمعالجة عبوة ناسفة وأربع قنابل يدوية في منطقتين سكنيتين بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن “خبراء مكافحة المتفجرات تمكنوا من معالجة عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام منزل موظف في وزارة التربية ضمن قضاء الحسينية شمال شرقي بغداد دون إصابات تذكر”.

وأضاف، أن “قوة من مكافحة المتفجرات، تمكنت هي الأخرى من معالجة أربع قنابل يدوية (رمانات) ثلاث منها هجومية وواحدة دفاعية داخل كرفان متحرك ضمن منطقة شارع فلسطين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفكيك عبوة ناسفة وأربع قنابل يدوية بمنطقتين سكنيتين في بغداد 7 SKY TV.

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