جدول أعمال جلسة البرلمان السبت

2020/12/18 | 11:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الجمعة، جدول أعمال الجلسة الاعتيادية الـ31 من الفصل التشريعي الحالي المقرر عقدها غداً السبت.

وأدناه جدول الأعمال حسبما ورد من الدائرة الإعلامية للبرلمان:

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