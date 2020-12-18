بالفيديو.. مجمل زيارة الكاظمي لأنقرة

2020/12/18 | 11:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

تنشر وكالة الانباء العراقية (واع) فيديو بمجمل زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

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