مصدر للفرات نيوز: البنك المركزي يحدد سعراً جديداً للدولار بدءاً من الأحد

2020/12/18 | 11:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر خاص، ان البنك المركزي العراقي، سيحدد قريباً سعراً جديداً لصرف الدولار في العراق.

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