البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في العراق يعتزم انشاء محطة للابحاث في كربلاء

2020/12/18 | 11:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ يعتزم البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في العراق تطوير محطة لابحاث الحنطة في كربلاء بعد ان تم تخصيص ارض بمساحة (١٠ دونمات) بالقرب من شعبة الزراعة الصحراوية بهدف تطبيق واجراء ابحاث علمية لتطوير زراعة محصول الحنطة في كربلاء.وقال رئيس فريق البرنامج في كربلاء المهندس رزاق الطائي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" بعد تخصيص المحطة لبرنامجنا ، والتي كانت سابقا مشروعا لتطوير البطاطا ، تم ارسال ممثل عن البرنامج الوطني لتنمية الحنطة بهدف كتابة كشف تفصيلي لاحتياجات محطة ابحاث الحنطة وتم جرد احتياجات هذه المحطة ، التي سيتم توفيرها قريبا من اجل البدء باجراء الابحاث العلمية الخاصة بزراعة الحنطة في كربلاء وتطويرها".واضاف " ان محطة الابحاث ستكون محطة مهمة لتطوير زراعة محصول الحنطة في كربلاء ، من خلال اجراء بحوث علمية من قبل مختصين بهذا المجال ستكون لها آثار ايجابية على زيادة الانتاج في المحافظة ، بعد ان اخذت المساحات المزروعة بالحنطة تتوسع بشكل كبير اثر مصادقة وزارة الزراعة على زراعة ١٠٤ الاف دونم في كربلاء خلال الموسم الزراعي ٢٠٢٠_٢٠٢١"./ انتهى

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