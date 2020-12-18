2020/12/18 | 11:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة.. السكان الاصليون يتسلمون وزارة في الحكومة الاميركية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة.. السكان الاصليون يتسلمون وزارة في الحكومة الاميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).