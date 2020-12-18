تدمير مضافتين لداعش وتفجير عبوتين ناسفتين شرق جبال طوزخورماتو

2020/12/18 | 11:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت فرقة الرد السريع، من تدمير مضافتين لبقايا داعش وتفجير عبوتين ناسفتين شرق جبال طوزخورماتو.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اللواء الثالث التابع لفرقة الرد السريع نفذ عملية شرق جبال طوز خور ماتو، لتفتيش حقول بالكانة من مخلفات داعش”.وأضاف، ان “قوات الرد السريع تمكنت من تدمير مضافتين لبقايا …

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