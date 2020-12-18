التربية: المتقدمون العام الماضي يحق لهم الاشتراك في الامتحانات الخارجية

2020/12/18 | 11:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التربية، أحقية المتقدمين على الامتحانات الخارجية لمرحلة (السادس الابتدائي والثالث المتوسط) للعام الماضي ٢٠١٩-٢٠٢٠ ، من أداء تلك الامتحانات من دون الحاجة الى ترويج معاملات جديدة تخص الموضوع ذاته.وذكرت الوزارة في بيان تقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اللجنة الدائمة للامتحانات اوعزت الى المديريات العامة في المحافظات كافة، بالسماح …

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