2020/12/18 | 11:18 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النجيفي: تركيا قدمت للكاظمي ثلاثة عروض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/18 | 11:18.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجيفي: تركيا قدمت للكاظمي ثلاثة عروض) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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