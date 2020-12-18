هوشيار عبدالله: النسخة المسربة من الموازنة غير رسمية وغير معتمدة.. والحكومة تتحمل المسؤولية عن إرباك السوق وسعر العملة

2020/12/18 | 11:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو اللجنة المالية هوشيار عبدالله

ان النسخة المسربة من الموازنة المالية

للعام 2021 غير رسمية وغير معتمدة، محملاً

الحكومة المسؤولية عن إرباك السوق وسعر

العملة والاقتصاد .

وقال في تغريدة نشرها الي

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