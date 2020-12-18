ألمانيا.. ارتفاع غير مسبوق في إصابات كورونا وإجمالي عدد الوفيات يلامس الـ25 ألفا

2020/12/18 | 11:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أكبر ارتفاع يومي منذ بداية الجائحة،

سجلت السلطات الألمانية أكثر من 33 ألف

إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال

الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن معهد روبرت كوخ الفدرالي للأمراض

المعدية صباح اليوم الجمعة عن

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