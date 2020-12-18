2020/12/18 | 11:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الامانة العامة للعتبة

العبّاسية المقدّسة عن تنظيمها حملة

تنظيفٍ موسّعة للحزام الأخضر، التي

جاءت مكمّلةً لما سبقتها من حملاتٍ

لتنظيف مداخل محافظة كربلاء المقدّسة

من جهة بابل وبغداد، وذلك مساهمةً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:حملة تنظيفٍ موسّعة للحزام الأخضر في كربلاء ..تعرف على الجهة التي تقوم بالحملة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور:حملة تنظيفٍ موسّعة للحزام الأخضر في كربلاء ..تعرف على الجهة التي تقوم بالحملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).