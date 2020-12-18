زوجة رجل أعمال عراقي تقرر منح 3 مليون دينار لكل لاعب مينائي يسجل هدفا على الزوراء

2020/12/18 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أعلنت زوجة رجل الاعمال العراقي أحمد إمارة، الدكتورة منى النعيمي ، منح كل لاعب من فريق الميناء يسجل هدفاً على الزوراء، مبلغ ثلاثة ملايين دينار عراقي، إضافة لمنح مكافئة قدرها مليون دينار لكل لاعب في حالة تحقيق الفوز على الزوراء بلقاء اليوم.

وذكرت النعيمي في محادثة مع المكتب الاعلامي للميناء،إنها" تعتزم تكريم كل لاعب في الميناء مبلغ مليون دينار عراقي في حالة الفوز على الزوراء بلقاء اليوم في الجولة التاسعة من منافسات دوري الكرة الممتاز، إضافة لثلاثة ملايين دينار لكل لاعب يسجل في شباك المنافس بمباراة اليوك".

ويلتقي الميناء والزوراء اليوم الجمعة عند الساعة الرابعة والربع ، ضمن منافسات الجولة التاسعة بدوري الكرة الممتاز، في مباراة تجري على ملعب جذع النخلة بالمدينة الرياضية في البصرة.

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