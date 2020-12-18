بالصور.. مصرع 4 اشخاص اثر غرق عجلة نوع ’’سايبا’’ في الديوانية

2020/12/18 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، اليوم الجمعة (18 كانون الأول 2020)، بمصرع أربعة أشخاص كانوا بسيارتهم نوع "سايبة" بعد غرقها في أحد الأنهر بمحافظة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "سيارة نوع سايبة، غرقت في قضاء عفك في نهر الثريمة على طريق جليحة، وأودى الحادث بحياة أربعة اشخاص".

واشار إلى أن "الأشخاص الذين كانوا على متن السيارة، لم يستطيعوا الخروج منها ومغادرتها عند انجرافها، بسبب الماء".

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