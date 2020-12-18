لماذا استهدفت موازنة 2021 مخصصات الموظفين؟.. نبيل المرسومي

2020/12/18 | 11:30 - المصدر: يس عراق

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كتب نبيل المرسومي:

لماذا استهدفت موازنة 2021 مخصصات الموظفين ؟

موازنة 2021 خفضت مخصصات الموظفين بمقدار 12 ترليون دينار غير ان النفقات التشغيلية بدلا من ان تنخفض ارتفعت الى 122.7 ترليون دينار وهو ما يزيد عن النفقات التشغيلية في موازنة 2019 بأكثر من 22 ترليون دينار وهو ما يدل على عدم ترشيد الموازنة العامة واقتصار إجراءاتها التقشفية على الموظفين فقط خاصة وان المستلزمات السلعية والخدمية والصيانة والبرامج الخاصة لدوائر الدولة المختلفة بلغت في موازنة 2021 اكثر من 21.1 ترليون دينار

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