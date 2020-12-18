2020/12/18 | 11:37 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، عن استمرار التقديم للمنحة المجانية في المجموعة الطبية، إلى يوم الاثنين المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، إن “التقديم الى المنحة المجانية للقبول في المجموعة الطبية (الطب، طب الأسنان، صيدلة) في الجامعات والكليات الأهلية يستمر الى غاية الساعة 12 ليلا من يوم الاثنين الموافق 21/12/2020”.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أمس الخميس، عن نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم: التقديم للمنحة المجانية بالمجموعة الطبية يستمر إلى الاثنين المقبل 7 SKY TV.

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