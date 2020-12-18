الدولار يسجل انخفاضا طفيفا مقابل الدينار العراقي

2020/12/18 | 11:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر سعر صرف الدولار أمام الدينار، اليوم الجمعة، انخفاضاً طفيفاً أمام سعر صرف الدينار العراقي، بعد القفزة التي حدثت بأسعار الصرف يوم أمس.

وجاء سعر بيع الدولار في مكاتب الصيرفة، 132,500وسعر شراء الدولار 130,000 وبشكل تقريبي، في مكاتب الصيرفة في العراق.

وجاء سعر الدولار مقابل التومان الايراني 100 دولار مقابل 2480 تومان، أما العملات العالمية الأجنبية 100 يورو لكل 122,55 دولار.

وكل 100 باوند مقابل 135,47 دولار، وكل 100 دولار مقابل 773,10 ليرة تركية.

أما سعر أونصة الذهب عالمياً فهو 1881,36، بينما سعر برميل نفط الخام برنـت 51,35 دولار، في حين جاء سعر برميل نفط الخام الامريكـي 48,41 دولار.

PUKmedia وكالات

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