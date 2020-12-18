اصابة 60 ألف ممرض في إيران بكورونا

2020/12/18 | 11:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران أن عدد الممرضين الذين أصيبوا بفيروس كورونا في البلاد بلغ 60 ألفًا، توفي منهم 100.

جاء ذلك في تصريح لرئيس نقابة الممرضين محمد ميرزابيغي، نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

وقال ميرزابيغي إن عدد الممرضين في إيران يقدر بنحو 145 ألفًا، وعدد الذين أصيبوا بالفيروس بلغ 60 ألفًا.

وأضاف:" يوجد حاليا نحو 6 آلاف ممرض في الحجر الصحي، في حين وصل عدد الذين فقدوا حياتهم إلى 100".

ومنذ 19 شباط الماضي، تاريخ انتشار الوباء في إيران، بلغت حصيلة الإصابات بالفيروس مليونًا و138 ألفًا و530 حالة.

أمّا حصيلة الوفيات فقد بلغت 53 ألفًا و95 حتى مساء الخميس، وفق موقع "worldometer" العالمي.

PUKmedia وكالات

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