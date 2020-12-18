الإعلام النيابية: تأسيس شركة وطنية للاتصالات يحتاج إلى إرادة

2020/12/18 | 11:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

إكدت لجنة الاتصالات والإعلام النيابية اليوم الجمعة، أن تأسيس شركة وطنية للاتصالات يحتاج إلى ارادة.

وقال عضو اللجنة النائب علاء الربيعي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة لديها القدرة على تأسيس شركة وطنية للاتصالات باعتبار البنى التحتية التي تستخدمها شركات الهاتف النقال تابعة للدولة ولوزارة الاتصالات"، لافتاً إلى أن "تأسيس هذه الشركة يحتاج إلى إرادة من الحكومة".

وأضاف الربيعي أن "مجلس النواب أصدر قراراً يلزم الحكومة الاتحادية بالعمل على تأسيس الشركة الوطنية لتعمل إلى جانب الشركات المستثمرة في قطاع الاتصالات ،وتكون منافسة من أجل تقليل التكلفة ،وتحسين الجودة وغيرها من المجالات الأخرى."

وأشار إلى أن "تأسيس الشركة الوطنية سينهي احتكار شركات الاتصال لهذا القطاع"، مبيناً أن "هنالك صعوبات قد تواجه عملية تأسيس الشركة الوطنية لأن شركات الهاتف النقال تحتكر قطاع الاتصالات ،ولديها سطوة ونفوذ ولديها تواطؤ من قبل المعنيين في هذا القطاع لكونهم لا يرغبون بتأسيس شركة وطنية للاتصالات".

وكان مجلس النواب، قد صوّت في شهر ايلول الماضي على صيغة قرار إلزام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وطنية للاتصالات لفتح باب المنافسة وتعظيم الإيرادات المالية للموازنة الاتحادية السنوية.

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