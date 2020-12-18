2020/12/18 | 11:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت النائبة عالية نصيف عن فقرة في الموازنة المالية لعام 2021 تتضمن فساداً بملايين الدولارات، مبينة أن هناك أسماء معروفة مشتركة في هذه السرقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة: سرقة 150 مليون دولار في موازنة العام المقبل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة: سرقة 150 مليون دولار في موازنة العام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).