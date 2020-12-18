سلطة الطيران المدني: النقل الجوي يشارك في الدورة التخصصية بالتنمية المستدامة

2020/12/18 | 11:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بتوجيه من رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، شارك السيد مدير قسم النقل الجوي بالدورة التخصصية بالتنمية المستدامة للنقل الجوي التي تقيمها سلطة الطيران المدني الفرنسي وبالتعاون مع الجامعة الفرنسية للطيران المدني والتي تهدف الى زيادة الوعي وتحديد العناصر الاساسية لإنضاج تلك السياسة وكيفية إدارة الطيران المدني لقضايا الاستدامة في قطاع النقل الجوي في البلاد .

وأكدت سلطة الطيران في بيان لها أن “الدورة تهدف ايضا الى رفع مستوى الوعي بمفهوم التنمية المستدامة وكذلك المسؤولية الاجتماعية لشركات الطيران ( CSR ) وتسليط الضوء على الوثائق والاتفاقيات الدولية المختلفة المتعلقة بالموضوع”.

وبينت أن “الدورة تضمنت عقد عدد من ورش العمل أهمها التفكير في أهداف هذه التنمية ATAG (Air Transport Action Group) (التحديات والآثار والفرص)، وكذلك دراسة أهداف التنمية المستدامة وكيفية إدارة الطيران لقضايا الاستدامة في ضوء إتفاقية شيكاغو واستراتيجية منظمة الطيران المدني الدولي”.

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