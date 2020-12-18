التقاعد تنجز عشرات المعاملات لذوي ضحايا التظاهرات

2020/12/18 | 11:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنجزت هيئة التقاعد الوطنية، 70 معاملة لذوي ضحايا التظاهرات في العراق.

وقال وكيل رئيس هيئة التقاعد الوطنية حسام عبد الستار السعدي، في تصريح للوكالة الرسمية، إنه ” تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2020 والمتضمن شمول ذوي شهداء وجرحى تظاهرات تشرين الإصلاحية بقانون الشهداء رقم 20 لسنة 2009 أسوة بشهداء القوات المسلحة والحشد الشعبي ومنحهم حقوقاً تقاعدية تثميناً لتضحياتهم، وضمن خطة الإصلاحات التي تبنتها الحكومة متمثلة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باشرت هيئة التقاعد الوطنية بتوجيه من وزير المالية علي عبدالأمير بتشكيل فريق عمل بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء”.

وأشار إلى أن “الهيئة أنجزت 70 معاملة تقاعدية ضمن الوجبة الأولى، وصرف الهويات التقاعدية لذوي الشهيد، وصرف رواتبهم التقاعدية”، مؤكداً أن “هذا العمل هو جزء من التزام الحكومة تجاه هذه الشريحة”.

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