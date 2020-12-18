افتتاح متحف لتراث الشهداء في كربلاء

2020/12/18 | 11:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ اقامت مديرية شهداء كربلاء المقدسة احتفالية بمناسبة افتتاح متحف تراث الشهداء ، بحضور ممثل رئيس مؤسسة الشهداء مؤيد نصيف جاسم وعدد من مسؤولي المحافظة وممثلي العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية.ابتدأ الحفل بتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة ترحيبية لمدير المديرية على هادي العرداوي ، اوضح فيها اهمية المتحف وما يضم من مقتنيات لشهدائنا الأبرار، كما أعطى تفصيلا بقيمة المنحة العقارية التي ستوزع على ذوي الشهداء.وشارك في الحفل المشرف العام لفرقة العباس القتالية الشيخ ميثم الزيدي بكلمة أثنى فيها على جهود مؤسسة الشهداء لما تقدمه من خدمات لذوي الشهداء .وقال : "إنه لشرف لنا أن نكون قائلين في محضر عوائل الشهداء لا مستمعين فقط.و نتمنى من الجهات المختصة بذل المزيد لدعم هذه المؤسسة الراعية لحقوق أناس ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن والمقدسات".واختتمت الاحتفالية بتوزيع المنحة العقارية لمستحقيها من ذوي الشهداء كدفعة جديدة لحقت دفعات سابقة./ انتهى

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