مجلس النواب يناقش غدا عددا من مشاريع القوانين منها ما يخص مناهضة التعذيب

2020/12/18 | 11:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / يعقد مجلس النواب غدا السبت جلسته الحادية والثلاثين وتتضمن قراءة ومناقشة عدد من مشاريع القوانين .وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان اليوم :" ان جدول اعمال الجلسة يتضمن :اولا: تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي نصف السنوي بخصوص متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي.ثانيا: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية ) مقترح قانون مناهضة التعذيب (لجنة حقوق الانسان).(16 مادة).ثالثا: تقرير ومناقشة ( القراءة الثانية ) مقترح قانون التعديل الاول لقانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة ۲۰۱۸ .(لجنة حقوق الانسان).رابعا: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين (لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني) (۲۹ مادة).خامسا: تقرير ومناقشة ( القراءة الثانية) مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم ۱۸۰ لسنة 1969 (اللجنة المالية) (۹ مواد).سادسا: استمرار مناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة ۲۰۱۸( لجنة النفط والطاقة الثروات الطبيعية).سابعا: مناقشات عامة ./انتهى8

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