المواقف تتسارع: خلال أيام.. العراق يتخذ اجراءً يتعلق بلقاح كورونا وهذا موعد دخوله البلاد

2020/12/18 | 11:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

رجحت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، توقيع اتفاق مع شركة فايرز للقاح كورونا في الأيام المقبلة.

وقال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الأمير الحلفي لوكالة الأنباء العراقية إن “وزارة الصحة وصلت إلى مراحل متقدمة من التفاوضات مع شركة فايزر الأميركية ،ومن المحتمل أنه في الأيام المقبلة سيتم توقع اتفاق معهم لتجهيز العراق بكمية من اللقاح خلال الربع الثاني من السنة المقبلة”.

وأضاف الحلفي أن “الوزارة متواصلة مع بقية الشركات ،لكن هناك شرط التوقيع معها يتوقف على اعتمادها دولياً”، لافتاً إلى أن ” لقاح فايزر تم اعتماده من وكالة الأدوية البريطانية ،ووكالة الأدوية والغذاء الأميركية”.

وتابع أن “الوزارة مبدئياً ستتعاقد على كمية بحدود مليون ونص المليون جرعة لقاح ،وربما تتغير أو تزيد الكمية”، مبيناً أن “الكمية التي ستصل وحسب الأولوية التي تم تحديدها سابقاً لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة والكوادر الطبية ،وسيبدأ اعطاء اللقاح على الكوادر الصحية والطبية ،وبعدها لكبار السن ،وبعدها للأمراض المزمنة ،ومن بعدها للقوات الأمنية”.

وأوضح الحلفي أنه “حتى الآن المضاعفات التي تم تسجيلها على اللقاح لا تتعدى المضاعفات الطبيعية لأي لقاح ،منها الصداع والحمى الخفيفة ،وكلها وقتية ،ولا توجد مضاعفات خطرة في البلدان التي بدأت بلقاح فايزر”.

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