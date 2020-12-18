فريق بايدن والعراق

2020/12/18 | 11:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سالم مشكور

الإدارة الأميركية الجديدة شديدة القرب

من الملف العراقي، لكن هذا لا يعني أن

العراق سيحتل أولوية في السياسة الشرق

أوسطية لهذه الإدارة.



المرشح لوزارة

الخارجية أنطوني بلنكن الضليع في

السياسة ا

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