بالصور: اجراءات جديدة في كربلاء لتجَنب عدوى فيروس كُورونا

2020/12/18 | 11:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت دائرة التوعية والإعلام البيئي

في وزارة الصحة والبيئة وبالتنسيق

والتعاون مع دائرتي الصحة والبيئة في

صحة كربلاء المُقدسة ، وبمتابعة مباشرة

من قبل المدير العام لدائرة صحة

المحافظة، الدكتور صباح الم

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