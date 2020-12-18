2020/12/18 | 11:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تلقي القبض على مسؤولين رفيعين في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/18 | 11:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تلقي القبض على مسؤولين رفيعين في نينوى) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تلقي القبض على مسؤولين رفيعين في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).