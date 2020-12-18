صور أقمار صناعية كشفتها.. عمليات بناء بمنشأة نووية إيرانية تحت الأرض

2020/12/18 | 11:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت إيران في بناء موقع داخل منشأتها النووية تحت الأرض في فوردو وسط توترات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، بحسب صور أقمار صناعية حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس اليوم الجمعة.

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