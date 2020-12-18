2020/12/18 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم
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وزارة الصحة ترجح توقيع اتفاق مع شركة فايرز للقاح كورونا في الأيام المقبلة
وزارة الصحة: سيتم التعاقد على مليون ونص المليون لقاح
وزارة الصحة: اللقاح سيصل إلى العراق في الربع الثاني من السنة المقبلة
وزارة الصحة: متواصلون مع بقية الشركات لكن شرط التوقيع يتوقف على اعتمادها دولياً
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية: لقاح فايرز سيصل العراق في الربع الثاني من 2021- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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