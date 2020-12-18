روسيا تسجل أكثر من 600 وفاة و28.5 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/12/18 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة (18 كانون الاول 2020)، لليوم الثاني على التوالي أكثر من 28 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات الجديدة جراء الوباء عتبة الـ600.وقالت السلطات في موقفها اليومي، إنها "رصدت 28552 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و791220 إصابة". وأضافت، انه "سجلت 611 حالة وفاة في غضون الساعات الماضية، ليرتفع مجمل اعداد الوفيات 49762 حالة". وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 84.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (539 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية) ولا يزال قرابة 599 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.وانطلقت في روسيا مؤخرا حملة التطعيم المجاني ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد الوباء في العالم.

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