2020/12/18 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، الجمعة، 18 كانون الأول، 2020، إن البنك المركزي لا يملك سيولة مالية وبغداد غير قادرة على ارسال مستحقات كردستان.

وقال شيخ دلير في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحكومة الاتحادية تحاول في كل اجتماع لها رفع سقف المطالب امام حكومة الاقليم وايصالها الى مرحلة تعجيزية والمماطلة الى اقصى حد ممكن بسبب انعكاس مشهد الشد والتوتر السياسي الحزبي بين ممثلي الحكومة في بغداد"، مؤكدةً ان "السبب الرئيس وراء ذلك يعود لعدم توفر السيولة النقدية في البنك المركزي العراقي والتي بسببها لم تتمكن من ارسال الاموال الى الاقليم".

واضاف البيان أن "الإقليم اعرب عن استعداده الكامل لتسليم الواردات الى شركة تسويق النفط سومو وبشكل منتظم شهرياً،اضافة الى حل مشاكل ايرادات المنافذ الحدودية والكمارك، الا ان الحكومة لم تعطي اي اجابة بموافقتها على الاتفاق من عدمه".

وتابع "وجود مشاكل مالية كبيرة تواجهها الحكومة المركزية، مما اخر التوقيع على الاتفاق،وبالتالي اثر سلبا على شعب الاقليم بعد تدهور الاوضاع المعيشية هناك بسبب تأخير الرواتب التي يجب ان ترسلها الحكومة المركزية فورا،بعد ان استجابت حكومة الاقليم لجميع مطالبها.منوهةً ان الشعب العراقي بشكل عام وكردستان بشكل خاص عليهم ان يفهموا بان الاستجابة وصلت اعلى مستوياتها من قبل الوفد الكردي المفاوض ايمانا منه بان قوت المواطن وحياته اهم من كل شي، وما زالت كردستان بانتظار استجابة حكومة بغداد لهذا الامر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: البنك المركزي لا يملك سيولة مالية وبغداد غير قادرة على ارسال مستحقات كردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: البنك المركزي لا يملك سيولة مالية وبغداد غير قادرة على ارسال مستحقات كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).