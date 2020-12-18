الصحة العراقية ترجح التعاقد مع ’فايزر’ خلال أيام لتوفير لقاح كورونا

2020/12/18 | 12:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

رجحت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، توقيع اتفاق مع شركة "فايرز" للقاح كورونا في الأيام المقبلة.

وقال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الأمير الحلفي للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (18 كانون الاول 2020)، إن "وزارة الصحة وصلت إلى مراحل متقدمة من التفاوضات مع شركة فايزر الأميركية، ومن المحتمل أنه في الأيام المقبلة سيتم توقع اتفاق معهم لتجهيز العراق بكمية من اللقاح خلال الربع الثاني من السنة المقبلة".

وأضاف الحلفي أن "الوزارة متواصلة مع بقية الشركات، لكن هناك شرط التوقيع معها يتوقف على اعتمادها دولياً"، لافتاً إلى أن " لقاح فايزر تم اعتماده من وكالة الأدوية البريطانية، ووكالة الأدوية والغذاء الأميركية".

وتابع أن "الوزارة مبدئياً ستتعاقد على كمية بحدود مليون ونصف المليون جرعة لقاح، وربما تتغير أو تزيد الكمية"، مبيناً أن "الكمية التي ستصل وحسب الأولوية التي تم تحديدها سابقاً لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة والكوادر الطبية، وسيبدأ اعطاء اللقاح على الكوادر الصحية والطبية، وبعدها لكبار السن، وبعدها للأمراض المزمنة، ومن بعدها للقوات الأمنية".

وأوضح الحلفي أنه "حتى الآن المضاعفات التي تم تسجيلها على اللقاح لا تتعدى المضاعفات الطبيعية لأي لقاح ،منها الصداع والحمى الخفيفة ،وكلها وقتية ،ولا توجد مضاعفات خطرة في البلدان التي بدأت بلقاح فايزر".

وحذرت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، من اقامة حفلات اعياد الميلاد في نهاية السنة في جميع المرافق المعروفة لاقامة مثل هذه الحفلات، فيما توعدت بأتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين، أكدت استمرار التناقص باعداد الاصابات والوفيات.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 كانون الاول 2020)، انه "في الوقت الذي شهد الوضع الوبائي في العراق بالتحسن تدريجيا وذلك بانخفاض عدد الاصابات والوفيات بشكل واضح مع تصاعد نسب الشفاء وارتفاع عدد الفحوصات الى عشرة اضعاف عما كان عليه في شهر أيار الماضي نتيجة الجهود الحثيثة و المستمرة التي بذلتها وزارة الصحة وجيشها الابيض الباسل وبامكانياتهم المحدودة ومساندة الوزارات والجهات الرسمية وغير الرسمية".

واضاف البيان ان "وزارة الصحة ومن منطلق المحافظة على هذا الانجاز الذي تحقق في السيطرة على الوضع الوبائي وضمان استمرار التناقص باعداد الاصابات والوفيات لحين انحسار الوباء بشكل كامل تهيب بالمواطنين الكرام الاستمرار بالتقيد بالاجراءات الوقائية من ارتداء الكمام والتباعد الجسدي و لاسيما اننا في بدايات فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة الذي يعطي بيئة مناسبة لانتقال العدوى تجنبا لارتفاع الاصابات مرة اخرى لا سامح الله والاضطرار لفرض الغلق الجزئي او التام كما يحدث الان في معظم البلدان الاوروبية نتيجة تفاقم عدد الاصابات والوفيات".

واكدت الوزارة على "ادارات المدارس والهيئات التدريسية في جميع المدارس والكليات والمعاهد بالالتزام التام بتطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بكيفية الدوام واتخاذ الاجراءات الوقائية وعدم التساهل في ذلك لمنع انتشار العدوى بين صفوف الطلبة"، محذرة "من اقامة حفلات اعياد الميلاد في نهاية السنة في جميع المرافق المعروفة لاقامة مثل هذه الحفلات وستتخذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين".

وشددت الوزارة على "الفرق الصحية للتعاون مع الجهات الساندة من البلديات والقوات الامنية على ضرورة متابعة المطاعم والمقاهي والمولات والمتنزهات في تطبيق الاجراءات الوقائية واتخاذ الاجراءت بحق المخالفين وفق قانون الصحة العامة".

وختمت الوزارة بيانها بتقديم الشكر والتقدير لـ "ابطال الجيش الابيض ولكل الجهات المساندة لجهود وزارة الصحة وهي تواجه اعتى وباء عرفه العالم".

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