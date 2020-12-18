طالباني: حل كافة المشاكل مع بغداد ليس سهلا

2020/12/18 | 12:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، انهم متفائلون بالتوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية حول اعادة المستحقات المالية لشعب اقليم كوردستان.

وقال طالباني خلال لقاء صحفي مع قناة (العراقية)، ان المشاكل كثيرة وليست فقط مسالة قانون العجز المالي والرواتب، فبعضها تعود الى القراءة الدستورية في البرلمان، فضلا عن التحضيرات لاجراء الانتخابات المبكرة، مضيفا ان هناك اجواء سياسية غير صحية في بغداد، فضلا عن ضغوطات سياسية على جميع الاطراف، لذلك فان عملية الحوار مع الحكومة الاتحادية لحل كافة المشاكل ليست سهلة، الا اننا متفائلون بالتوصل الى اتفاق ولن نعود من بغداد بدون اتفاق.

واشار قوباد طالباني الى انهم مستعدون لتنفيذ قانون العجر المالي في العراق وتسليم الايرادات النفطية وغير النفطية وفي المقابل تثبيت حصة اقليم كوردستان في قانون الاقتراض.

PUKmedia عن قناة (شعب كوردستان)

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