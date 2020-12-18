فصائل روسية تتسلم مواقع من الميليشيات قرب الحدود العراقية

2020/12/18 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت فصائل عسكرية موالية لموسكو الانتشار في نقاط حدودية عدة قرب ناحية البوكمال شرقي محافظة دير الزور السورية، كما تسلمت بعض المواقع من الفصائل الموالية لإيران.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الفيلق الخامس المدعوم من روسيا بدأ الانتشار ضمن عدة نقاط حدودية قرب ناحية البوكمال، مضيفا أنها تسلمت بعض المواقع من الفصائل الموالية لإيران.

وحول آلية التنسيق بين الطرفين اكد المرصد إنه جرى الاتفاق خلال المباحثات على توسيع وتعزيز علاقات التعاون بين بلدينا في مختلف المجالات بما يسهم في الحد من آثار الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا.

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