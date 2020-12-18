2020/12/18 | 12:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واع- شذى السوداني

افتتح في محافظة ميسان معرض ومهرجان (العمارة الدولي المصري الأول) للتسوق.

وذكرت مراسلة وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "شركة الاهرامات لتنظيم المعارض الدولية هي من نظمت المهرجان للفترة من 17 ولغاية 31 كانون الأول على قاعة المعهد التقني في العمارة ،وهو أول معرض تنظمه هذه الشركة في محافظة ميسان"، لافتة إلى أن "المعرض شهد مشاركة عدة من الشركات والعارضين من مصر والهند وباكستان والكويت وعدد من الشركات العراقية".

وقال محافظ ميسان علي دواي في كلمة الافتتاح: إن "المعرض يهدف إلى إتاحة الفرصة لأبناء المحافظة للتعرف على المنتوجات العالمية والتسوق المباشر منها ،وتنشيط الحركة التجارية في المحافظة".

وأضاف دواي أن "المحافظة خصصت أرضاً بمساحة (25) ألف متر مربع لانشاء معرض دولي متكامل ،وسيكون محطة اقتصادية مهمة لخدمة المحافظة وأبنائها ،ويدعم الشركات والمصانع العراقية لعرض منتاجاتها ،ما يوفر فرصة لدعم الاقتصاد الوطني ،وسيوفر فرصة لعقد شراكات تجارية بين الشركات والتجار العراقيين ونظرائهم في دول العالم".

وأكد أن "محافظة ميسان ستشهد في العام المقبل إقامة معارض متعددة ولمختلف القطاعات"، داعياً " الحكومة ووزارة الصناعة والمعادن إلى دعم وتفعيل المنتج المحلي من خلال تطوير تشغيل الصناعة الوطنية ،وخصوصاً في محافظة ميسان لما تمتلكه من مقومات الصناعة للمصانع الكبرى والمتوسطة ،ما يرفع من مستوى التبادل التجاري مع البلدان الأخرى ليعود بالدعم الكبير للاقتصاد الوطني ،وتحقيق واردات إضافية غير نفطية في الموازنة العامة للبلد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان.. افتتاح مهرجان العمارة الدولي المصري الأول للتسوق ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان.. افتتاح مهرجان العمارة الدولي المصري الأول للتسوق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).