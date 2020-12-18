الاتحاد الوطني: السيولة المالية أخرت الاتفاق بين بغداد والاقليم

2020/12/18 | 12:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عزت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، الجمعة، عن تأخير الاتفاق بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان لعدم وجود سيولة نقدية لدى بغداد والضبابية في طبيعتها.

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