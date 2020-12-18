الحكيم يحث على انصاف ابناء المكون الايزيدي واعمار مدنهم

2020/12/18 | 12:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / حث رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم، على انصاف ابناء المكون الايزيدي واعمار مدنهم.وقال الحكيم في تغريدة على تويتر: "نبارك لاحبتنا ابناء الديانة الايزيدية في العراق والعالم احتفالاتهم بعيدهم المسمى عيد الصوم رۆژيێت ئيزي".واضاف :" اننا ، اذ نعبر عن اعتزازنا بهذا المكون العزيز، فاننا نغتنم هذه المناسبة لحث السلطتين التشريعية والتنفيذية والمجتمع الدولي ومنظماته الانسانية والحقوقية على انصاف هذا المكون العراقي الاصيل وباقي المكونات التي تضررت من الارهاب الداعشي، ودعم وتسريع عجلة اعمار مدنهم ومناطقهم"./انتهى8

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