مصدر نيابي لـ/نينا/ : الدولار سيرتفع الى 150 الف دينار غدا السبت

2020/12/18 | 12:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقع مصدر نيابي ،ان يصل سعر صرف الدولار الى 150 الف دينار لكل مائة دولار يوم غد السبت .وقال المصدر ، الذي فضل عدم ذكر اسمه ، للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان سعر صرف الدولار سيرتفع الى اعلى مستوياته ويسجل 150 الف دينار لكل 100 دولار ، نتيجة تسريب مسودة الموازنة التي تنص على اقرار 145 الف دينار لكل مائة دولار ".وسجل سعر صرف الدولار ايلوم الجمعة 132.500 الف دينار لكل 100دولار .ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة، فقد تضمنت تثبيت سعر صرف الدولار على اساس 1450 دينارا وعجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً، بضمنها 250 الف برميل مصدرة من اقليم كردستان.وتسبب تسريب مسودة الموازنة الى وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً واضطراباً في سوق العملة الأجنبية ببغداد حيث أرتفع سعر صرف الدولار في السوق المحلية بشكل جنوني وتخطى الـ 1340 ديناراً قبل أن ينخفض إلى 132 ألف دينار بعد تأكيدات حكومية ونيابية بأن المسودة غير نهائية وقابلة للتعديل./انتهى8

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