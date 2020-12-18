تعرف على جوائز الفيفا لعام 2020

2020/12/18 | 12:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]نال الهداف البولندي لبايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي، جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لأفضل لاعب لعام 2020، في الحفل الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس، عن بعد، متفوقا على منافسيه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

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