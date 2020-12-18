عالية نصيف تكشف عن سرقة تقدر بـ 150 مليون دولار في موازنة العام القادم

2020/12/18 | 12:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النائبة عالية نصيف عن فقرة في

موازنة 2021 تتضمن فساداً بملايين

الدولارات، مبينة أن هناك أسماء معروفة

مشتركة في هذه السرقة.

وقالت في بيان حصلت وكالة نون عليه

اليوم، أنه :" في ظل الظرف الاقتصادي

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