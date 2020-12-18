2020/12/18 | 12:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطر داعش بمحافظة عراقية يُعيد إحياء منظومة اعتمدها نظام صدام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/18 | 12:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطر داعش بمحافظة عراقية يُعيد إحياء منظومة اعتمدها نظام صدام) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطر داعش بمحافظة عراقية يُعيد إحياء منظومة اعتمدها نظام صدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).