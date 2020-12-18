آمال عالية على مباراة الحشد الاولى في ممتاز السلة

2020/12/18 | 12:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

يستهل فريق الحشد الشعبي مشواره في الدوري السلوي الممتاز يوم غدً السبت، بخوض اولى مبارياته في البطولة.

وقال رئيس النادي خالد كبيان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “فريق الحشد الشعبي، يستعد لمواجهة نفط الشمال في الجولة الاولى من الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة غداً السبت”.

واوضح ان “الفريق استعد بشكل جيد للمباراة التي نأمل ان تكون ازل انتصار للحشد في منافسات الدوري الممتاز”، مشيراً إلى أن “الادارة هيأت جميع الامور للكادر التدريبي واللاعبين لتحقيق الانتصار في المباراة”.

يذكر ان المباراة ستقام عند الساعة السابعة من مساء يوم غد السبت.



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