استثمار الأنبار: مشاريع العام الحالي وفرت 6 آلاف فرصة عمل

2020/12/18 | 12:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أحصت هيئة استثمار الأنبار، الجمعة، مشاريعها المنجزة خلال العام 2020، مشيرة إلى أن تلك المشاريع وفرت 6000 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الهيئة مهدي النومان، قوله إن "مشاريع استثمارية مختلفة اطلقت في عموم أقضية محافظة الأنبار خلال هذا العام"، لافتاً إلى أن "الهيئة ومنذ تحرير المحافظة من العصابات الإرهابية عمدت إلى إعادة المشاريع الاستثمارية المتلكئة إلى الحياة مرة أخرى، كما قامت بمنح العديد من الإجازات الاستثمارية، وتسهيل العمل الاستثماري في المحافظة من أجل جعلها المحافظة الأولى من حيث البيئة الاستثمارية للعمل".

وأضاف النومان، أن "الهيئة لديها الكثير من المشاريع في جميع القطاعات الصحية والخدمية والسكنية والزراعية والترفيهية"، مشيراً إلى أن "من بين المشاريع التي تم انجازها هذا العام، افتتاح مستشفى سعة 72 سريراً وبمواصفات عالية من حيث التصميم والأجهزة الحديثة المتواجدة فيه، وكذلك تم افتتاح المقر الجديد لهيئة استثمار الأنبار".

وتابع أن "هناك مشاريع تدخل لأول مرة إلى العراق منها مشاريع الهيبو كاربونات الصوديوم ومشروع الألواح الجبسية والثرمستون، وكذلك تم إنجاز ثلاثة مجمعات سكنية في الفلوجة والرمادي والمنطقة الغربية، إضافة الى افتتاح عدد من المسابح الأولمبية الترفيهية التي كان لها أثر كبير في الواقع السياحي في المحافظة".

ولفت النومان إلى أن "الاستثمار في الأنبار وفر 6000 فرصة عمل لأبناء المحافظة في مختلف الاختصاصات"، مؤكداً أن "مشروع تشغيل الشباب هو أحد المشاريع المهمة، وتمت مفاتحة البنك المركزي لاعتماد آلية للقروض".

وأشار إلى أن "هناك بعض الأنظمة تحتاج إلى تعديل منها قرار (245) الذي قلص عمل الهيئات وحدد صلاحياتها وأربك العمل داخل هيئات الاستثمار بعد أن أعطت الهيئات صلاحيات واسعة"، داعياً إلى "تشكيل لجان لإعادة النظر بهذا القرار".

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