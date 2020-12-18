متى يلتهم التنين الصيني الطائر العنزة الأمريكية العجوز - هاله ابوليل

2020/12/18 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاله_ابوليل في كتاب " دبلوماسية القوة الناعمة " للدكتور ليو شين لو يتحدث عن مفاتيح لفهم العلاقات الصينية العربية وفيه سرد لما قامت فيه الصين في دعم البلاد العربية وحركات تحررها مقابل الدبلوماسية الروسية والانكليزية والفرنسية واليابانية وغيرها .



ودبلوماسية الكتاب بصورة أو بأخرى ليست سوى محاولة لإظهار انجازات الصين كقوة داعمة ناعمة للوطن العربي .ويشير الى وقوفها ومساندة مصر في قرارها تأميم قناة ......





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