الحشد الشعبي: دعمنا اكثر من 20 صلح عشائري اغلبها في المناطق المحررة بديالى

2020/12/18 | 12:31 - المصدر: المعلومة

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صادق الحسيني

المعلومة/ ديالىاكد الحشد الشعبي، الجمعة، دعمه لاكثر من 20 صلح عشائري اغلبها في المناطق المحررة في ديالى.وقال الناطق باسم الحشد الشعبي في محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اكثر من 20 صلح عشائري حدث في ديالى خلال العام الجاري برعاية الحشد الشعبي خاصة في المناطق المحررة من اجل حل الاشكالات التي تحوول عودة مئات الاسر النازحة الى مناطقها”.واضاف الحسيني،ان” الحشد الشعبي يعتبر اعادة النازحين اولوية مطلقة في برنامجه لدعم المناطق المحررة واين ما تكون هناك مشكلة فيها بعد عشائري يتدخل من اجل جمع الاطراف على طاولة حوار بغية الوصول الى حلول داعمة للسلم الاهلي واعادة النازحين”.وتسبب داعش بعد اجتياح مناطق واسعة في ديالى في خلق ثارات عشائرية بسبب سياسة خلط الاوراق واثارة الفتن بين المناطق للسيطرة عليها”انتهى 25 ف

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